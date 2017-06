Ações da OGX disparam após pedido para encerrar recuperação

As ações da OGX e da sua controladora, a OGPar, disparam na Bolsa nesta sexta-feira. A alta acontece após a empresa, fundadas por Eike Batista, enviar comunicado ao mercado informando que pediu o encerramento do processo de recuperação judicial.

Por volta das 12h, os papéis da OGPar subiam 48,85%, a 4,54 reais, enquanto as ações da OGX tinham alta de 33,67%, para 1,31 reais.

No comunicado, as companhias informam que entraram com pedido de recuperação judicial em 30 de outubro de 2013, quando acumulavam dívidas superiores a 13,8 bilhões de reais.

“Em 16 de outubro de 2014, a OGX realizou o aumento de capital que converteu créditos concursais e extraconcursais em ações, marco importante para a reestruturação das recuperandas”, informa a companhia.

O encerramento do processo de recuperação deve ser aprovado pela Justiça do Rio de Janeiro. O pedido envolve também a OGX Austria GmbH e a OGX International GmbH.

A OGX foi fundada por Eike Batista, que já foi um dos homens mais ricos do mundo, com fortuna estimada em cerca de 30 bilhões de dólares (97,51 bilhões de reais) em 2012.

Após a queda de seu império, o empresário alegou não ter 52 milhões de reais neste ano para pagar uma fiança. Desde abril ele cumpre prisão domiciliar em razão de investigação derivada da Operação Lava Jato, deixou o conselho de administração da empresa em 2015.