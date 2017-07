Ações da JBS disparam após venda da Alpargatas

As ações da JBS dispararam na manhã desta quinta-feira, um dia após a divulgação da venda da Alpargatas pela sua controlador, a J&F. Os papéis do frigorífico subiam 9,09% por volta das 12h15, a maior alta da bolsa, enquanto o Ibovespa apresentava valorização de 0,39% no mesmo horário.

O grupo também divulgou nesta manhã que a Justiça liberou a venda de unidades da JBS no exterior para a concorrente nacional Minerva. O negócio foi anunciado em julho, por 300 milhões de dólares (962 milhões de reais), mas estava suspenso por conta da delação premiada de um dos sócios do grupo, Joesley Batista.

A J&F anunciou ontem que fechou a transferência do controle acionário da Alpargatas, por 3,5 bilhões de reais, para a Itaúsa (holding de investimentos do Itaú), Cambuhy Investimentos (fundo da família Moreira Salles) e Warrant Administração de Bens e Empresas.

O grupo havia comprado a Alpargatas há 18 meses, por 2,7 bilhões de reais, para socorrer outro grupo empresarial em dificuldades — a Camargo Corrêa, que precisava de dinheiro para cumprir obrigações decorrentes do acordo de leniência que havia feito no âmbito da operação Lava Jato.

Após delação premiada dos irmãos Batista, o grupo J&F colocou em andamento um processo de desinvestimentos. A meta é conseguir 6 bilhões de reais em recursos.