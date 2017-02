Abril será o mês com mais saques de contas inativas do FGTS

Pelos cálculos da Caixa Econômica Federal, abril será o mês com mais trabalhadores habilitados a sacar o saldo das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Neste mês, cerca de 26% dos beneficiários poderão fazer o saque.

O calendário de pagamento varia de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Nascidos em janeiro e fevereiro podem fazer o saque a partir de 10 de março. Espera-se que 16% dos beneficiários façam o saque em março.

Mês de nascimento Percentual março 16% abril 26% maio 25% junho 25% julho 8%

A divulgação das regras de pagamento das contas inativas do FGTS gerou uma enorme procura por informações. Segundo a Caixa, cerca de 26 milhões de pessoas fizeram consultas ao site de contas inativas do FGTS.

Nas agências também houve grande procura por informações. “As pessoas querem saber se têm direito a esse dinheiro”, afirma o superintendente regional da Caixa, Clayton Rosa Carneiro.

Para atender as pessoas com dúvidas sobre o FGTS das contas inativas, as agências da Caixa vão abrir duas horas antes nestas quarta, quinta e sexta. No sábado, também haverá expediente em 1.891 agências.

Para consultar o saldo da conta inativa do FGTS o trabalhador pode pesquisar no site da Caixa, no aplicativo do FGTS, no internet banking e agências do banco.

A estimativa da Caixa é que a 30,2 milhões de trabalhadores _donos de 49,6 milhões de contas inativas_ possam sacar 43,6 bilhões de reais.

Podem sacar o dinheiro da conta os trabalhadores que pediram a conta ou foram demitidos por justa causa até 31 de julho de 2015.

Calendário

O pagamento do saldo da conta inativa para todos os aniversariantes pode ser feito até 31 de julho. Após essa data, não será mais possível resgatar o dinheiro que está parado nas contas do FGTS.

Fora dessas condições especiais, o FGTS da conta inativa só pode ser sacado para compra da casa própria, aposentadoria e doenças graves.