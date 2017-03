99 lança serviço para competir com Uber e Cabify no Rio

A empresa de transporte urbano 99 vai competir com o Uber e Cabify no Rio de Janeiro. A empresa anunciou nesta segunda-feira (6) que vai levar o 99POP, operado por motoristas particulares, para o Rio.

O serviço foi implantado primeiro em São Paulo, com tarifas mais baratas que as cobradas pelos taxistas da própria 99.

Segundo a empresa, o serviço de motoristas particulares não reduzi a quantidade de corridas dos taxistas. A prova disso seria uma pesquisa que mostra que 46% das corridas realizadas por novos usuários do aplicativo são feitas por taxistas.

Para Moraes, o aplicativo atraiu mais clientes ao incluir o serviço de táxi. “O táxi é o meio mais rápido para quem vai da Zona Sul para a Barra, pois pode circular nos corredores de ônibus”, afirmou o executivo. ““Já o 99POP é mais barato a maior parte do dia”, completa.

A pesquisa mostrou ainda que os maiores diferenciais para os passageiros são o preço e a qualidade.

“Vamos utilizar parte do investimento de mais de US$ 100 milhões que recebemos da Didi, gigante que comprou o Uber na China, para ampliar nossa equipe e aprimorar o atendimento aos usuários do aplicativo”, afirmou Matheus Moraes, diretor de Política e Comunicação da 99.

Os motoristas da 99POP repassam para a empresa 16,99% de cada corrida, percentual menor que os 25% cobrados pela Uber para os colaboradores da categoria Uber X.

Outra diferença é que a 99 repassa os valores para os motoristas da categoria POP imediatamente, enquanto na Uber os depósitos são feitos uma vez por semana.