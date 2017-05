99 recebe investimento de US$ 100 milhões de fundo japonês

A 99 anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de US$ 100 milhões do fundo japonês SoftBank. A empresa, que já fora exclusiva de táxis e hoje compete também com o Uber, atingiu assim os US$ US$ 200 milhões captados nessa rodada de investimentos.

No início do ano, a 99 já havia captado outros US$ 100 milhões da chinesa Didi Chuxing. De acordo com a empresa, essa é a maior rodada de investimentos já obtida por uma startup brasileira.

O Softbank é o maior investidor de aplicativos de mobilidade do mundo, muito presente em empresas da Ásia, por exemplo. Já a 99 opera desde 2012 no Brasil e atualmente conta com cerca de 200 mil motoristas cadastrados, operando em 400 cidades.

“Quando fundamos a empresa, éramos apenas três empreendedores. Hoje, temos um time de mais de 350 profissionais trabalhando juntos e em colaboração com motoristas e usuários”, diz, em nota, Peter Fernandez, CEO da 99.

A nova captação nessa rodada de investimentos deve ainda ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).