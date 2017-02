YouTube lança serviço de TV paga por US$ 35 mensais nos EUA

A plataforma de vídeos na internet YouTube anunciou nesta terça-feira que irá lançar um serviço de TV com pacotes de canais ao vivo, em um desafio direto à TV a cabo e por assinatura.

O novo serviço permitirá aos assinantes nos Estados Unidos ter acesso em qualquer dispositivo conectado a redes como ABC, CBS, Fox e NBC, além de canais de esporte e dezenas de canais a cabo populares.

O lançamento do YouTube TV está previsto para os próximos meses, a um custo de 35 dólares mensais, com seis contas de usuário permitidas por assinante, posicionando-se para competir com os pacotes básicos da Sling TV (Dish Network) e DirecTV Now (AT&T).

“O YouTube TV foi criado especificamente para as necessidades de uma nova geração de fãs de TV, que desejam assistir ao que quiserem, quando quiserem, como quiserem, sem compromisso”, disse a diretora executiva da plataforma da Google, Susan Wojcicki.

