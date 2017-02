Vídeo registra batalha épica entre tamanduá e onça na Amazônia

Um vídeo divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mostra uma épica batalha entre um tamanduá-bandeira e uma onça-pintada – cena rara, considerando que esses grandes felinos costumam caçar presas menores. A luta foi registada por uma das 84 câmeras instaladas na Reserva Biológica do Gurupi, no Maranhão.

As imagens mostram o tamanduá avançando na onça, porém, o que acontece depois é difícil de prever. Os pesquisadores da reserva afirmam que não foi encontrado nenhum indício de que a luta teve um fim mortal para qualquer um dos animais. Por isso, eles acreditam que, ao que tudo indica, a onça fugiu logo em seguida, permitindo que o tamanduá seguisse seu caminho.

“Eu estava no escritório separando centenas de vídeos das câmeras – o que é legal, mas pode ser um pouco entediante depois da enésima gravação”, conta Elildo Carvalho, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP), ao The Guardian. “De repente, essa imagem inacreditável aparece na tela. Eu me senti capturado pelo incrível vídeo. Assisti várias e várias vezes, depois liguei para meus colegas anunciando que eles veriam algo que nunca tinham visto antes.” Segundo ele, o vídeo só foi visto depois de um mês do ocorrido.

Espécies em declínio

Já é de conhecimento dos cientistas que onças-pintadas podem caçar tamanduás-bandeira. Porém, esses grandes felinos costumam preferir presas menores e mais fáceis de capturar. Além disso, como mostra o vídeo, tamanduás podem reagir aos ataques com suas garras afiadas, e qualquer movimento errado pode resultar fatal para o grande felino.

Mas não é apenas o tamanho e as habilidades de luta que tornam tamanduás presas improváveis. Esses animais são classificados como uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, na sigla em inglês), o que significa que eles estão sob ameaça de extinção. A onça-pintada, comum nas florestas da Amazônia e na Mata Atlântica brasileira, também está com uma população em declínio, sendo classificada como uma espécie quase ameaçada.

Confira o vídeo divulgado pelo ICMBio: