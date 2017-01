Vídeo mostra raro disco giratório de gelo em rio dos EUA

Já imaginou encontrar um enorme disco de gelo girando na superfície congelada de um rio? Essa foi a cena que um morador da cidade de Vestaburg, no Estado americano do Michigan, presenciou enquanto voltava do trabalho. Na última sexta-feira, Jason Robinson gravou um vídeo que mostra um perfeito círculo de gelo rodando ininterruptamente em Pine River, um dos rios da região.

“Eu vi coisas muito legais no meio do mato, coisas que você não espera ver”, disse Robinson em entrevista ao portal MLive.

O misterioso evento faz parte de um fenômeno natural incomum que intrigou os cientistas durante anos. A explicação para esse fato foi divulgada em março de 2016 por pesquisadores da Universidade de Liége, na Bélgica, que publicaram um estudo detalhado no periódico Physical Review E.

A equipe de cientistas reproduziu o fenômeno utilizando discos de gelo (congelados a partir de uma placa de Petri com uma pequena bola de níquel no centro) e um tanque de água parada com um ímã acima. A bola de níquel era suficiente para fazer com que o disco ficasse parado exatamente debaixo do ímã, permitindo que ele rodasse sem sair do lugar. Os pesquisadores observaram o círculo de gelo conforme ele derretia e perceberam que, mesmo sem poder se mover pelo tanque, o disco ainda girava.

Com esse experimento, eles descobriram que a rotação do disco não estava ligada ao rio em si – e sim ao fluxo da água quando o rio começa a derreter. Segundo eles, conforme o gelo derretia, a água mais fria ia para o fundo do tanque, causando um pequeno redemoinho debaixo do centro do disco e fazendo ele girar.

Veja o vídeo divulgado pelo MLive: