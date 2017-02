Veja o incrível ‘jato de lava’ em um vulcão no Havaí

Vídeos divulgados recentemente pelo Serviço de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) mostram um incrível “jato de lava” saindo do vulcão Kilauea, no Parque Nacional de Vulcões do Havaí. As imagens impressionantes foram gravadas em 3 de janeiro, dois dias após uma parte do vulcão ter entrado em colapso, expondo o fluxo de rocha derretida que caía no Oceano Pacífico.

O vulcão Kilauea, considerado um dos mais ativos do mundo, está em contínua erupção desde 1983. Eventos como esse não são incomuns em vulcões ativos, no entanto, o que chamou a atenção dos pesquisadores foi a duração do fenômeno. Quando uma fenda se abre liberando um jato de lava, normalmente o material se solidifica rapidamente, obstruindo a abertura. O fluxo que foi registrado em vídeo, no entanto, já dura mais de um mês.

A explosão ocorreu em 31 de dezembro, véspera de ano novo. Um grupo de pesquisadores do Observatório Havaiano de Vulcões (HVO, na sigla em inglês), que pertence ao USGS, se aproximava do local quando uma parte do vulcão entrou em colapso. Felizmente, a equipe estava longe o suficiente para não sofrer nenhum ferimento.

Desde então, o jato de lava continua fluindo – e os pesquisadores perceberam que ele vêm ganhando intensidade, formando uma cascata de 21 metros de altura.

A lava derretida reage quando entra em contato com a água fria, causando explosões e formando grandes pedaços de rocha quente que podem atingir pessoas ou barcos que estejam passando perto. Como afirma a geologista Janet Babb, do HVO, em entrevista ao Phys.org, uma das maiores preocupações dos pesquisadores é que parte da fenda pela qual a lava sai desmorone, provocando uma enorme explosão. Por conta da instabilidade do jato, o parque delimitou uma área para que turistas possam observar o fenômeno a uma distância segura.

Segundo os pesquisadores, ainda não há indicação de que o jato esteja parando ou diminuindo sua intensidade.

Confira os vídeos do jato de lava divulgados pela USGS: