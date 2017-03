Um tour em 3D por Roma Antiga

Imagine como seria caminhar pelas ruas da Roma Antiga, com seus templos, monumentos, teatros e aquedutos, na confusão que era a capital do império há 1.702 anos. Um tour virtual em 3D, feito pela Universidade de Reading, na Grã-Bretanha, faz com que seja possível explorar a arquitetura e ruas de Roma por meio de imagens panorâmicas em 360° que trazem detalhes das construções da cidade.

A visita é a parte principal do curso online gratuito ‘Roma: Um Tour Virtual da Cidade Antiga’, que está com matrículas abertas. As imagens são o resultado de dez anos de pesquisas do historiador Matthew Nicholls, especialista em reconstrução em 3D de regiões da antiguidade. Nicholls será o responsável pelo curso, que terá início em 13 de março, com três horas de aula semanais e duração de cinco semanas.

Roma digital

O tour virtual é acompanhada de linhas do tempo, animações e reconstruções de ambientes em 360º. Ele ainda traça paralelos entre o modelo em 3D e filmagens contemporâneas da cidade, para situar os estudantes. Segundo Nicholls, a reconstrução virtual de sítios arqueológicos torna possível identificar como eram construções da época, bem como suas funções. Além disso, o curso propõe reflexões acerca da arquitetura funcional de Roma, que, de acordo com o historiador, tinha importantes funções políticas.

Para recriar a capital do império romano de 315 d.C. — ano em que foi inaugurado o Arco de Constantino, um dos marcos da cidade, e época em que o império havia cessado a perseguição aos cristãos — Nicholls utilizou um software básico de modelagem em 3D e, com a ajuda de alguns estudantes, alimentou-o com informações sobre as ruínas e monumentos atuais e antigos. Segundo Nicholls, as reconstruções estão sendo constantemente aprimorados.

A proposta do professor é que as pessoas possam visualizar Roma como uma cidade viva, com suas estruturas tão marcantes, como o Coliseu, reconstruídas e cercadas pela arquitetura da época. Para dar um efeito de real à animação, a maquete virtual é iluminada conforme a luz do dia.

Confira o vídeo de apresentação do curso (em inglês):