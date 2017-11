Templo romano de Mitra será aberto ao público em Londres

As ruínas de um antigo templo romano, construído no século III para o deus Mitra, serão abertas para o público a partir do dia 14 de novembro, anunciou nesta quarta-feira o Museu de Arqueologia de Londres, no Reino Unido, onde está localizado o patrimônio histórico. O templo foi descoberto por arqueólogos em 1954 e foi retirado do local para ser restaurado. Agora, as ruínas retornam à sua localização original, no coração da cidade. Os visitantes precisam descer sete metros abaixo das ruas da capital britânica para visitar a exposição, que terá entrada gratuita.

“Os restos quase completos do templo emergiram dos escombros, um símbolo da resistência de Londres”, escreve o museu, em comunicado. “Esperamos que o London Mithraeum [como foi batizada a exposição] signifique que muitas gerações futuras poderão experimentar a magia do Templo de Mitras de Londres.” Segundo a instituição, além de sua grande importância histórica e cultural, as ruínas revelam “uma cidade encantada por descobertas arqueológicas”.

Mitra é conhecido como o deus do Sol, da sabedoria e da guerra na mitologia persa – posteriormente incorporado a outras culturas, como a mitologia romana. O culto a esse deus foi realizado, em um primeiro momento, em cavernas naturais. Depois, passou a acontecer em construções que as imitavam, escuras e sem janelas, como o templo de Londres.

A imagem que está mais associada ao mitraísmo, religião que adora a Mitra, é a que mostra o deus matando um touro. Apesar disso, os arqueólogos afirmam que o espaço no templo situado em Londres é muito pequeno e, por isso, é pouco provável que animais grandes tenham sido sacrificados no local.

A coleção completa do museu conta com 14.000 artefatos, 65.000 objetos de cerâmica e três toneladas de osso animal, que revelam informações valiosas sobre as identidades existentes na época e as vidas dos primeiros londrinos. Cerca de 600 desses artefatos, incluindo o primeiro documento financeiro da Grã-Bretanha e um amuleto de âmbar, estão em exibição no London Mithraeum.