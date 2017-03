Tartaruga tailandesa que ingeriu 915 moedas volta a nadar

Uma tartaruga que ficou famosa por ter ingerido 915 moedas na Tailândia fez uma aula de natação nesta segunda-feira, como parte de um programa de reabilitação após uma longa cirurgia que retirou o ‘tesouro’ de seu estômago.

Omsin, como foi batizada pelos veterinários, passou quatro horas na mesa de operação em Bangcoc na semana passada. Os médicos da Universidade Veterinária de Chulalongkorn retiraram de seu sistema digestivo cinco quilos de moedas que as pessoas jogavam no poço de um parque público na cidade tailandesa de Si Racha, localizada na província de Chonburi. Foi necessário fazer um corte de dez centímetros para extrair os metais. Além das moedas, também foram encontrados dois anzóis.

A história rodou o mundo na semana passada. O animal chegou a ser apelidado de Bank – “banco”, em inglês. Nesta segunda-feira, Omsin, que tem 25 anos, nadou com relativa facilidade em uma pequena piscina do centro de pesquisas aquáticas do hospital de Chulalongkorn.

A tartaruga passou duas décadas no parque de Chonburi e os visitantes atiravam moedas em seu tanque para atrair sorte. Nantarika Chansue, veterinária chefe do centro aquático, afirmou que o caso teve uma consequência positiva: a reflexão das pessoas antes de atirar as moedas.

Chansue espera que um dia Omsin possa retornar ao mar. Segundo a estimativa dos veterinários, a tartaruga ainda tem mais 60 anos de vida.