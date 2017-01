SpaceX fará primeiro lançamento desde explosão do foguete Falcon 9

O foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, deve decolar neste sábado da base da Força Aérea de Vanderberg, na Califórnia, carregado de dez pequenos satélites de comunicação. Será o primeiro lançamento da empresa do bilionário Elon Musk desde a explosão de setembro, que destruiu o foguete Falcon 9 e o satélite de comunicações do Facebook, Amos-6, durante testes na plataforma de lançamentos em Cabo Canaveral, na Flórida.

O lançamento previsto para o fim de semana será feito com equipamentos da empresa Iridium, que pretende substituir seus satélites antigos, colocados no espaço a partir de 1997. Eles fazem parte de um conjunto de 66 novos satélites da empresa, que foram projetados na França e construídos nos Estados Unidos, a um custo de 3 bilhões de dólares. No total, seis lançamentos da SpaceX com os satélites estão previstos ao longo do ano.

O envio do foguete Falcon 9 ao espaço, neste sábado, será um teste para SpaceX, que deve mostrar ao público que os engenheiros da companhia compreenderam as falhas que levaram ao incêndio de setembro e conseguiram corrigi-las. O sucesso do lançamento é crucial para a empresa, que pretende lançar voos tripulados ao espaço a bordo do Falcon 9 até maio deste ano. O desafio da SpaceX é colocar no espaço foguetes reutilizáveis com segurança, sem quaisquer riscos à vida humana, um feito que pretende baratear as viagens espaciais e democratizar o acesso ao espaço.

Segundo as investigações a respeito da acidente, feitas pela empresa em conjunto com a Nasa e a força aérea americana, um problema no tanque de hélio do foguete foi, possivelmente, a razão para o incêndio. O lançamento previsto para este fim de semana havia sido inicialmente marcado para 9 de janeiro, mas foi adiado devido ao mau tempo.

Explosão do foguete Falcon 9

Em 1º de setembro, a SpaceX estava realizando testes nos motores do foguete Falcon 9 na plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida. As avaliações pretendiam verificar se o equipamento estava preparado para enviar o satélite de comunicação Amos-6 ao espaço, que seria o primeiro satélite de comunicações do Facebook, parte do programa Internet.org que pretendia levar internet a regiões pobres do planeta. Na ocasião, uma falha ocorreu e uma grande explosão incendiou o foguete, que custa 62 milhões de dólares, e o satélite, de 200 milhões de dólares, além de danificar partes da plataforma de lançamento.

Confira o momento do acidente: