Esta quinta-feira será a melhor data do ano para observar Saturno

Esta quinta-feira será o melhor data do ano para observar Saturno, o sexto planeta do sistema solar. Às 7h18 da manhã, a Terra ficará exatamente entre o planeta e o Sol, momento conhecido pelos astrônomos como oposição, e, às 21h50, o Saturno estará no ponto mais próximo em relação a nós. Nesse momento, Saturno será o astro mais brilhante do céu, sendo visível sem a ajuda de instrumentos durante toda a noite.

“O lado do planeta virado para a Terra estará totalmente iluminado pelo Sol, um fenômeno que acontece a cada 54 semanas — 12 meses e meio. A rigor, isso acontece apenas no instante exato da oposição, quando o Sol já tiver nascido. Mas, na prática, Saturno estará muito iluminado durante a noite desta quinta-feira”, afirma o astrônomo e físico Gustavo Rojas, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e membro da comissão de imprensa da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB).

O planeta vai surgir ao anoitecer na constelação do Serpentário, próximo a constelação de Escorpião, à Leste. Ao decorrer da noite, o planeta vai subir no mapa celeste e, perto do amanhecer, estará ao Norte. Segundo o astrônomo, o planeta poderá ser visto com facilidade durante todo o mês de junho e, com a ajuda de pequenos telescópios, até mesmo a maior lua de Saturno, Titã, poderá ser observada.

Quanto mais escuro estiver o céu, melhor será a observação do planeta e, por isso, os especialistas recomendam procurar áreas livres de poluição luminosa, como os centros de grandes cidades.

“Por ser um objeto brilhante, Saturno será de fácil visibilidade em locais sem nuvens. Entretanto, para contemplar melhor a beleza do planeta, o ideal é buscar, além de locais de céu livre de nuvens, áreas de pouca iluminação e pouca poluição do ar”, afirma a astrônoma Diana Andrade, do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para encontrar o planeta no céu, alguns aplicativos de observação celeste, como o Sky Map, podem ajudar.