Peças do tesouro de Tutancâmon são transferidas para novo museu

Uma cama funerária dourada e uma carruagem que pertenceram ao faraó Tutancâmon vão ser transferidas, nesta terça-feira, para um novo museu que deve ser aberto em 2018, ao pé das Pirâmides de Gizé. Segundo comunicado do Ministério de Antiguidades egípcio, as peças, que fazem parte do tesouro do faraó que comandou o Egito há 3.000 anos, serão integradas ao acervo permanente do Grande Museu Egípcio (GEM, na sigla em inglês), que abrigará coleções pertencentes à Antiguidade Egípcia.

De acordo com a nota, o leito funerário do jovem faraó é feito de madeira coberta com folhas de ouro e decorado com a face da deusa da guerra Sekhmet, representada com uma cabeça de leão. As duas peças, de grande valor, estavam no Museu Egípcio do Cairo e serão transportadas de caminhão pela cidade. No final da tarde, será realizada uma cerimônia no GEM para receber as peças.

Tesouro de Tutancâmon

O novo museu teve a construção anunciada em 2002 e deveria ter sido inaugurado em 2015. Contudo, os custos da construção, inicialmente orçada em 800 milhões de dólares, dispararam e excederam 1 bilhão de dólares, o que atrasou a abertura ao público. O enorme complexo se estende por 47 hectares (equivalente a 470.000 metros quadrados) e vai abrigar cerca de 100.000 peças, incluindo 4.500 artefatos do tesouro de Tutancâmon, descoberto em 1922 no Vale dos Reis, perto de Luxor, pelos britânico Howard Carter e Lord Carnarvon.

A múmia do faraó, que morreu aos 19 anos em 1.324 a.C após reinar por nove anos, permanecerá em seu túmulo, no Alto Egito, devido a sua fragilidade.

Cama funerária de Tutâncamon

Equipe do Grande Museu Egípcio em Tahrir realiza o transporte de uma cama funerária usada pelo faraó Tutancâmon

(Com AFP)