Ovelhas têm habilidade de reconhecimento facial, diz estudo

Ovelhas são capazes de reconhecer rostos de pessoas, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira no periódico Royal Society Open Science. Os cientistas ensinaram os animais a reconhecer o ex-presidente americano Barack Obama e outros famosos depois de mostrar a eles fotos dessas personalidades. Os resultados, além de sugerirem que esses animais são bem mais inteligentes do que pensávamos, pode ajudar em pesquisas futuras relacionadas a doenças neurodegenerativas, como a doença de Huntington, que afeta a capacidade dos pacientes de reconhecer pessoas.

“Esta tarefa de reconhecimento facial nos permitirá testar se as ovelhas que possuem a mutação genética que causa a doença de Huntington têm sua capacidade de pensar e raciocinar prejudicada”, explicou a coautora do estudo Jennifer Morton, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. “Se esse for o caso, podemos usar o teste para medir o efeito benéfico de novos tratamentos.”

Obama foi uma das quatro celebridades usadas em um teste de habilidade de reconhecimento facial realizado com as ovelhas, junto com a atriz Emma Watson, a apresentadora da televisão britânica Fiona Bruce e o ator americano Jake Gyllenhaal, informou a equipe de pesquisa. “Escolhemos essas pessoas porque havia muitas imagens delas disponíveis online, de frente e em diferentes ângulos”, disse Morton. “Também as escolhemos porque tínhamos certeza de que nossas ovelhas nunca as conheceram pessoalmente.”

Morton e uma equipe treinaram oito ovelhas para reconhecer os rostos famosos a partir de uma foto frontal de cada um deles. Em um primeiro momento, os animais só precisariam escolher a tela com a imagem em vez de uma tela completamente preta. Depois, o teste ficava um pouco mais complicado – elas precisariam identificar o rosto do famoso, que estaria exposto ao lado de uma foto do rosto de um desconhecido.

Toda vez que um animal escolhesse a imagem da celebridade, receberia uma recompensa alimentar. A ovelha aproximava o focinho da tela escolhida, ativando um sensor infravermelho que liberava um petisco se elas tivessem escolhido corretamente.

Em testes subsequentes, as ovelhas escolheram o rosto das celebridades que tinham aprendido a reconhecer oito em cada 10 vezes, disseram os pesquisadores. Eles então desafiaram os animais novamente, desta vez mostrando-lhes uma imagem da mesma celebridade, mas usando uma nova foto do seu rosto inclinado em algum ângulo. A precisão das ovelhas caiu para cerca de 66% – “uma magnitude semelhante à observada quando os humanos realizam essa tarefa”, informou a equipe na publicação.

Capacidade subestimada

A “capacidade do animal de aprender a reconhecer uma pessoa a partir de uma fotografia 2D (bidimensional) foi surpreendente, visto que isso requer um processamento complexo do cérebro”, disse Morton.

Em uma última tarefa, foi mostrada às ovelhas uma fotografia de seu cuidador do dia a dia – que elas conhecem bem, mas cuja foto nunca tinham visto –, ao lado da foto de uma pessoa desconhecida. Após alguma confusão inicial, os animais escolheram a imagem do cuidador em 72% dos casos.

“Os humanos tendem a subestimar a capacidade das ovelhas”, disse Morton. “Este estudo atual acrescenta uma nova e interessante habilidade ao surpreendente e amplo repertório de comportamento das ovelhas.”

O reconhecimento facial é uma habilidade social essencial nos humanos, e somos capazes de identificar uma pessoa conhecida em milissegundos. Muitos outros animais reconhecem os rostos entre suas próprias espécies, enquanto alguns – incluindo macacos, cavalos, cachorros e ovelhas – também podem identificar indivíduos de outras espécies.

Confira um vídeo divulgado pela Universidade (em inglês):