Observatório faz terceira detecção de ondas gravitacionais

Cientistas anunciaram nesta quinta-feira ter detectado, pela terceira vez, as ondas gravitacionais. O fenômeno, previsto por Albert Einstein (1879-1955) há cem anos, foi captado pelo Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser (LIGO, na sigla em inglês) e, segundo os cientistas, é o resultado da colisão de dois buracos negros, localizados há cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância (cada ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros) – é a detecção mais distante já feita do evento. De acordo com os especialistas, a nova detecção, confirmada por mais de 1.000 pesquisadores ao redor do mundo, traz pistas que ajudam a compreender a natureza dos buracos negros e, possivelmente, da matéria escura, inaugurando uma nova firma de fazer astronomia.

“Com a terceira detecção confirmada das ondas gravitacionais resultantes da colisão de dois buracos negros, o LIGO está se estabelecendo como um observatório poderoso para revelar o lado negro do universo”, afirmou o pesquisador David Reitze, membro do LIGO. “O observatório foi criado para observar esse tipo de evento e esperamos, em breve, conseguir ‘ver’ outros tipos de fenômenos astronômicos, como colisões violentas de estrelas de nêutrons.”

Detecção de ondas gravitacionais

Em 1915, em sua Teoria da Relatividade Geral, Einstein previu que os objetos que se movimentam no Universo produzem ondulações no espaço-tempo – aquilo que os físicos descrevem metaforicamente como o tecido do universo, o ambiente dinâmico onde todos os acontecimentos transcorrem -, e que estas se propagam pelo espaço. As ondas gravitacionais seriam essas minúsculas distorções no campo gravitacional do Universo que transportam energia, uma espécie de “eco” dos eventos cósmicos.

A primeira detecção dessas ondas, que confirmou a teoria do físico, foi anunciada em fevereiro de 2016. Os sinais foram registrados por dois detectores do LIGO em 14 de setembro de 2015, um localizado em Livingston (Louisiana) e outro em Hanford (Washington), nos Estados Unidos. Os detectores, com braços de cerca de quatro quilômetros de extensão, foram feitos para captar oscilações muito mais sutis que a luz – eles poderiam registrar distorções viajando no espaço se tivessem o tamanho de um milésimo do diâmetro de um núcleo atômico.

Em junho de 2016, os pesquisadores anunciaram uma segunda detecção, confirmando que o primeiro registro das ondas “não foi por acaso”. De acordo com os astrônomos, a terceira detecção anunciada nesta quinta-feira, foi registada em 4 de janeiro de 2017. Os sinais foram resultado da interação entre dois buracos negros, um com 19 vezes a massa do Sol e o outro com 32 vezes a massa solar. Após girar velozmente um ao redor do outro, eles acabaram colidindo, dando origem a um único buraco negro (em um evento chamado pelos físicos de “coalescência”) com 49 vezes a massa solar. Toda essa movimentação, que aconteceu a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância, liberou ondas gravitacionais com energia suficiente para ser captada pelo LIGO.

Os pesquisadores afirmam que os novos dados trazidos pelo LIGO vão ajudar na compreensão da natureza dos buracos negros e pode dar pistas para a compreensão da energia e matéria escura, que compõem 95% do universo, e, até hoje, são um mistério para a ciência.

“Temos uma confirmação adicional da existência de buracos negros que têm mais do que 20 massas solares – objetos que não sabíamos que existiam antes que o LIGO os detectasse”, afirmou David Shoemaker, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e líder das pesquisas do LIGO . “É notável que os seres humanos consigam criar uma história, formular uma teoria, e testá-la, para eventos tão estranhos e extremos, que aconteceram há bilhões de anos e que estão a bilhões de anos-luz de nós.”