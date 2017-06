O Sol poderia ter uma estrela gêmea ‘do mal’?

O Sol poderia ter uma estrela-irmã quando se formou, há 4,5 bilhões de anos. Ao menos é o que defende um grupo de astrônomos, que publicou recentemente um estudo na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society fornecendo mais evidências para sustentar a teoria, que remonta à década de 1980. Segundo a hipótese, a estrela gêmea, batizada de Nêmesis, em homenagem a deusa da vingança na mitologia grega, mesmo estando muito distante, teria impactos negativos na Terra. Alguns cientistas acreditam que ela foi a responsável por redirecionar asteroides em direção ao nosso planeta, inclusive o que teria ocasionado a extinção dos dinossauros.

A existência dessa “gêmea má”, no entanto, havia sido descartada em 2014, quando satélites infravermelhos da Nasa não encontraram nenhum sinal dela. Mas agora, com o novo estudo, o tema volta a ser debatido, com novos dados que sugerem que Nêmesis provavelmente existiu, só que se separou do Sol há muitos anos. Se isso for verdade, pode ser que ela esteja vagando até hoje pelo nosso sistema solar.

Muitos sistemas estelares não apresentam apenas uma estrela, como é o caso do Alpha Centauri, com três astros. A explicação, no entanto, não é conhecida. Para estudar estes sistemas múltiplos, os cientistas americanos Sarah Sadavoy, da equipe do telescópio espacial Hubble da Nasa no Observatório Astrofísico Smithsonian, e Steven Stahler, da Universidade da Califórnia em Berkeley, colheram dados de estrelas sozinhas e em pares recém-formadas e fizerem análises estatísticas para encontrar e tentar determinar padrões.

Nascimento de estrelas

De acordo com Stahler, os astrônomos sabem há muitos anos que estrelas nascem dentro de casulos ovais, chamados de núcleos densos (dense cores, em inglês), espalhados por imensas nuvens de hidrogênio frio e molecular, que são os berçários das estrelas. Vistos por telescópios ópticos, essas nuvens parecem apenas buracos no céu pois a poeira que acompanha o gás bloqueia a luz dos astros no interior e atrás das nuvens. Mas, com o uso de radiotelescópios, é possível examiná-las, já que os grãos de poeira fria emitem comprimentos de onda de rádio que não são bloqueados.

Em 2016, Sarah já vinha colhendo estes dados da nuvem molecular de Perseus, uma nuvem interestelar gigante, com 50 anos-luz de comprimento (cada ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros), localizada na constelação de Perseus, no hemisfério celestial norte, a 600 anos-luz da Terra. Stahler, que estudava a formação de estrelas binárias há vinte anos, a contatou para que ela o auxiliasse na observação de estrelas “bebês” de Classe 0 (menos de 500.000 anos de idade) e de Classe 1 (500.000 a um milhão de anos de idade) que ainda estivessem dentro dos núcleos densos de Perseus.

Como resultado, a dupla obteve um censo das estrelas da nuvem. Eles identificaram 55 astros jovens em 24 sistemas multiestelares, todos binários com exceção de cinco, e 45 sistemas com apenas uma estrela. A partir destes dados, eles descobriram que todos os sistemas binários muito separados, com as estrelas a mais de 500 unidades astronômicas (UA, a distância entre o Sol e Terra) de distância, eram muito jovens, com astros da Classe 0. Além disso, estes sistemas também tendiam a estar alinhados com o longo eixo do núcleo denso. Já nos sistemas binários mais velhos, com estrelas da Classe 1, os astros estavam mais próximos, com muitos separados por apenas 200 UA e não mostravam tendência de se alinhar com o núcleo denso.

“Isso nunca havia sido visto ou testado antes e é muito interessante”, disse Sarah. A dupla, então, montou diversos modelos matemáticos para tentar explicar essa distribuição variada das estrelas, assumindo uma formação típica e momentos de quebra e encolhimento da órbita, e concluíram que a única resposta possível é que todas as estrelas com massas próximas a do Sol tiveram início como binárias da Classe 0 dentro dos núcleos densos e que 60% se separou ao longo do tempo. Os outros 40% dos sistemas binários encolheram, formando pares de estrelas mais próximas. “Todas as estrelas da nuvem molecular Perseus eram inicialmente binárias de longa distância e esses sistemas ou encolheram, ou se quebraram dentro de um milhão de anos”, explica Stahler.

“À medida que o núcleo denso oval se contrai, a parte mais densa será em direção ao meio, e isso formará duas concentrações de densidade ao longo do eixo central. Esses centros de maior densidade em algum ponto colapsam em si mesmos por causa de sua autogravidade para formar estrelas de Classe 0. Assim, estrelas de baixa massa como o Sol não se originaram sozinhas, sendo resultado da dissolução de astros binários”, disse a astrônoma.

“Estamos dizendo que, sim, provavelmente a Nêmesis existiu, há muito tempo”, complementa Stahler. Essa teoria implica, ainda, que cada núcleo denso converte o dobro do que se pensava de material em estrelas. Mas, de acordo com o pesquisador, esses novos dados e modelo são apenas um começo e outras pesquisas ainda precisam ser feitas para entender a física por trás dessa descoberta.