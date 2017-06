O que é pangolim? Google homenageia o animal no Dia dos Namorados

O pangolim, o único mamífero totalmente coberto de escamas do mundo, ganhou uma homenagem do Google neste Dia dos Namorados 2017. Com o tema “O amor dos pangolins”, o doodle é um jogo com quatro fases – em cada uma o pangolim, animal que vive em zonas tropicais da Ásia e África, deve coletar itens para agradar seu namorado.

Cada etapa traz o nome de um país e uma tarefa: em Gana, o bicho coleta ingredientes para um bolo; na Índia, recolhe notas musicais para uma canção; na China, aprende a dançar; e nas Filipinas, colhe flores para um buquê. Os locais não são aleatórios: o pangolim é o animal mais traficado do mundo, e os países escolhidos pelo Google são algumas das regiões de onde o animal é nativo. Ao chegar a lugares como o Vietnã, a exótica carne dos pangolins se torna uma cara iguaria e suas escamas se transformam em produtos medicinais, pois, acredita-se, elas são capazes de curar males como câncer. Devido à caça, o animal é considerado uma espécie em extinção.

O que é pangolim

O doodle é uma maneira de fazer com que o público conheça o bicho, que segundo o Google, tem “oito espécies que enfrentam uma ameaça significativa de caçadores furtivos e contrabandistas”. China e Vietnã são os principais países que recebem o tráfico de pangolins – de acordo com reportagem da BBC, o quilo da carne no Vietnã chega a custar 250 dólares (cerca de 830 reais), enquanto produtos feitos com as escamas são vendidos a 1.500 dólares (quase 5.000 reais). De 2011 e 2013, entre 117.000 e 234.000 pangolins foram mortos, de acordo com relatório obtido pela Ong WWF.

O animal é um mamífero que se alimenta de formigas e cupins (chega a comer 7 milhões delas em um ano) por meio de sua língua, semelhante a de um tamanduá. Sem nenhum dente na boca, o bicho tem pedras em seu estômago que o ajudam a triturar seu alimento. O pangolim tem hábitos noturnos e, quando em perigo, se enrola como uma bola para se proteger – as escamas, feitas de queratina, funcionam como uma “armadura”. Após a a época da reprodução, único período em que interagem uns com os outros, os pangolins carregam os filhotes nas caudas.