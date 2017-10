O que acontece quando astronautas testam spinner no espaço?

Já pensou o que aconteceria se alguém levasse um fidget spinner (brinquedo de plástico que gira entre os dedos) para o espaço? Quatro astronautas da Nasa resolveram tentar e mostrar o resultado em um vídeo, divulgado esta semana por Randolph Bresnik, um dos membros da equipe. Eles fizeram uma demonstração do brinquedo na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), que fica a 400 quilômetros da Terra.

Sem a influência da gravidade e do atrito, até as manobras comuns, como dar um impulso em uma das hélices da peça de plástico e deixá-la rodando entre os dedos, se tornam mais eficientes no espaço – e divertidas, pois é possível soltar o objeto e observá-lo flutuando pela cabine espacial.

Os astronautas também aproveitaram para fazer alguns testes das leis da física com o brinquedo e o resultado foi surpreendente. “Um fidget spinner no espaço! Por quanto tempo isto gira? Eu não tenho certeza, mas é um ótimo jeito de testar as leis de movimento de Newton”, escreveu Bresnik em sua publicação.

Assista ao vídeo: