O Everest encolheu? Expedição indiana vai conferir

Cientistas indianos anunciaram que vão enviar uma expedição ao topo do Everest para confirmar se o terremoto de 2015 no Nepal fez a maior montanha do mundo encolher. A leitura de imagens feitas por satélite sugere que o impacto do tremor de magnitude 7.8 na escala Richter, que modificou algumas regiões dos Himalaias, pode ter reduzido a altura do Everest – não se sabe se ele pode ter diminuído alguns milímetros ou vários centímetros.

Altura do Everest

As dúvidas dos especialistas a respeito da possível nova altura do Everest, que atualmente é registrado por autoridades do Nepal e da Índia como tendo 8.828 metros, levou o Departamento de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia da Índia a programar a expedição com um time composto por três a quatro agentes do órgão “que estejam fisicamente aptos, sejam capazes e qualificados” para a jornada e por alpinistas profissionais, afirmou Swarna Subba Rao, topógrafo geral da Índia. A ideia é que a equipe realize novas medições diretamente na montanha.

A expedição deve partir em dois meses e os especialistas esperam recolher os dados durante um mês. Quando chegarem ao cume do Everest, a equipe fará leituras de GPS e outras medições, que devem levar aproximadamente duas semanas para serem processadas e analisadas. Os cientistas também tirarão as medidas “à moda antiga” — por triangulação, como fez o geógrafo britânico George Everest, que determinou a altura da montanha no século XIX.

Os dados obtidos pela expedição, que deve custar em torno de 700.000 dólares (2,2 milhões de reais), serão utilizados em estudos científicos e pesquisas sobre a posição de placas tectônicas.