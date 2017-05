Nasa registra incrível eclipse solar visto do espaço

A Nasa registrou imagens de um incrível eclipse parcial do Sol que só pôde ser visto do espaço, nesta quinta-feira. As fotos foram feitas pelo satélite do Observatório de Dinâmica Solar (SDO, na sigla em inglês), que orbita a Terra acima do Pacífico com o objetivo de monitorar a atividade solar.

O eclipse durou quase uma hora, entre as 14h24 e 15h17 (15h24 e 16h17, no horário de Brasília). De acordo com os astrônomos, a Lua cobriu 89% do Sol, no ápice do fenômeno. Nas imagens também é possível observar alguns detalhes do Sol e da Lua, cujas bordas são distorcidas pelas crateras, vales e montanhas de sua superfície.

O Observatório de Dinâmica Solar foi lançado em 2010 para recolher dados sobre o Sol e investigar o campo magnético de nossa estrela e seus efeitos na Terra e nos aparelhos tecnológicos. Em 21 de agosto, o observatório também vai acompanhar o eclipse total do Sol, que poderá ser visto do Hemisfério Norte. Em algumas partes do Hemisfério Sul, um eclipse parcial poderá ser observado.