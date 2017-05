Nasa faz caminhada espacial de emergência por falha em computador

Dois astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) vão realizar, nesta terça-feira, uma caminhada espacial de emergência pelo lado de fora da nave para repor um computador que apresentou falhas na manhã de sábado. A informação, confirmada pela Nasa neste domingo, é de que o aparelho corresponde um dos dois que controlam os sistemas dos Estados Unidos no posto.

A missão será conduzida pela comandante Peggy Whitson, recentemente nomeada a astronauta americana com mais tempo no espaço, e pelo engenheiro Jack Fischer. Após o defeito, o aparelho principal deixou o laboratório espacial, de 100 bilhões de dólares (equivalente a 325,51 bilhões de reais), funcionando com um sistema substituto. Ele é responsável por comandar a operação de energia solar, radiadores, sistema de arrefecimento e outros equipamentos.

Atualmente, estão em órbita, além de Whitson e Fischer, os russos Oleg Novitskiy e Fyodor Yurchikhin e o francês Thomas Pesquet. Em nota, a agência espacial americana afirmou que em nenhum momento os cinco tripulantes da estação estiveram em perigo.

Segundo o porta-voz Dan Huot, Whitson montou e testou uma caixa de peças de reposição para trocar o equipamento em mau funcionamento, o qual havia sido instalado em uma missão externa em 30 de março.

A última caminhada de emergência realizada pelo lado de fora da ISS aconteceu em dezembro de 2015, quando dois astronautas americanos tiveram de deixar a base para liberar o freio do transportador móvel de um braço robótico.

Estação Espacial Internacional

A ISS recebe tripulações de astronautas e cosmonautas de várias partes do globo. Ela serve como um laboratório de pesquisas para biologia, ciências de materiais e experiências de física, assim como de observação da rotação da Terra e de sensores remotos.

Comandada e operada por 15 países, a estação é tripulada desde 2000 e fica a 400 quilômetros da superfície do nosso planeta, completando uma volta ao redor da órbita terrestre a cada 90 minutos.