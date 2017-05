Nasa anuncia missão sem precedentes que vai ‘tocar o Sol’

A Nasa anunciou nesta quarta-feira os detalhes de uma missão que irá ‘tocar o Sol‘. A sonda, programada para ser lançada entre 31 de julho e 19 de agosto de 2018, será a sonda a chegar mais próxima da estrela, a cerca de 6 milhões de quilômetros — quase dez vezes mais perto do Sol que Mercúrio, primeiro planeta do sistema solar. A sonda Parker Solar Probe pretende revolucionar o conhecimento sobre o Sol, fornecendo dados inéditos sobre sua atividade. A missão tem também o objetivo de contribuir para a previsão de grandes eventos climáticos espaciais com impacto na Terra, como as tempestades solares, que representam grandes riscos para a rede elétrica e de satélites.

O anúncio dos pormenores da missão foi feita na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, com a presença dos responsáveis pelo projeto. A sonda e a missão, que a princípio iriam se chamar Solar Probe Plus, foram rebatizadas em homenagem ao astrofísico Eugene Parker, que previu a a existência de ventos solares de alta velocidade — é a primeira vez que a Nasa nomeia uma sonda em homenagem a um cientista vivo. Presente à cerimônia, Parker, de 89 anos, falou sobre sua teoria sobre as tempestades solares, publicada em 1958, e fundamental para o desenvolvimento da missão. Segundo os coordenadores do programa, há pelo menos sessenta anos estudar a atividade solar esteve no topo da lista das prioridades da agência espacial americana. Contudo, só recentemente, com o avanço da tecnologia, os materiais necessários puderam ser desenvolvidos para aguentar a fortíssima radiação e altas temperaturas nas proximidades do Sol.

Missão que vai “tocar o Sol”

Para se aproximar de nossa estrela, a sonda Parker Solar Probe irá reduzir sua órbita gradualmente, ao longo de sete anos. Neste período, ela irá sobrevoar Vênus sete vezes até chegar à menor distância do astro, prevista para acontecer em 19 de dezembro de 2024. Neste momento, a espaçonave vai atingir uma velocidade de 724.000 quilômetros por hora — comparável a viajar de Nova Iorque a Tóquio em menos de um minuto — e estará quase oito vezes mais perto da estrela que as sondas da missão Helios, lançadas pela Nasa e pela agência espacial da Alemanha Ocidental na década de 1970, que chegou a 43 milhões de quilômetros da estrela. Como a Solar Probe irá ficar muito perto do Sol, os cientistas da agência espacial americana desenvolveram um escudo de 11,43 centímetros de espessura feito de carbono para proteger os equipamentos das temperaturas que podem chegar a 1.377 ºC ao redor do astro.

A principal missão da sonda é estudar a Coroa Solar – camada mais externa e larga da atmosfera do Sol com 2.100 quilômetros de comprimento. Este envoltório, visível da Terra em eclipses solares, é constituído de plasma (gás com partículas carregadas com eletricidade) com temperaturas que atingem, aproximadamente, quinhentos mil graus Celsius. São os átomos dessa camada que produzem os ventos solares por estarem em constante reação provocada pelas altas temperaturas. Um dos mistérios da astronomia é entender por que a Coroa é bem mais quente que a superfície do Sol, que tem ‘apenas’ 5.500 ºC. Outra questão é compreender a aceleração do vento solar que passa de menos veloz que o som para supersônico.

Ventos solares

Estes estudos irão auxiliar nas previsões de eventos climáticos do espaço, de modo a precaver a Terra dos danos causados por tempestades solares. Segundo a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, sem preparos, uma grande tempestade solar, como a Carrington em 1859, pode causar dois trilhões de dólares de prejuízos só nos EUA, com o leste do país correndo o risco de ficar sem energia elétrica por até um ano. Segundo a Nasa, há 12% de probabilidade que um evento dessa magnitude realmente chegue até a Terra nos próximos dez anos. Com o custo estimado de um bilhão e meio de dólares, a Parker Solar Probe é a esperança da agência de monitorar o Sol. A ESA (agência espacial europeia) também planeja lançar sua sonda ao Sol em 2018, só que ela ira chegar bem menos perto da estrela, com aproximação máxima de 43 milhões de quilômetros.

Confira a animação da Nasa com a trajetória da Solar Probe Plus: