Massoterapeuta e mãe estavam no avião que caiu em Paraty

As duas mulheres que estavam no bimotor nesta que caiu na tarde desta quinta-feira em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, eram Maíra Panas, 23 anos, e a mãe Maria Ilda, 55. Elas estavam acompanhadas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato Teori Zavascki e Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do grupo Emiliano, que também morreram no acidente.

Em nota, o grupo Emiliano informou que Maira era massoterapeuta de Filgueiras, que passava por um tratamento no ciático. “Carlos Alberto convidou Maria Ilda, que segundo familiares passava férias em São Paulo e comemorava aniversário, em virtude do deslocamento da filha. Maria Ilda morava no Mato Grosso. O Grupo Emiliano registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos. E informa que está prestando apoio e informações aos familiares”, informa a nota.