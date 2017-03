Lua de Saturno parece um grande ravióli

As imagens mais próximas já feitas de Pan, uma das luas de Saturno, revelam que ela tem um formato curioso, muito parecido com… um ravióli, a conhecida massa italiana recheada. As fotos foram tiradas em 7 de março e divulgadas nesta quinta-feira pela missão Cassini, da Nasa, que explora os anéis do planeta desde novembro de 2016 e fez os registros mais próximos do planeta e seus anéis. As novas imagens de Pan, que trazem detalhes jamais vistos, vão ajudar no estudo de sua composição e geologia, afirmou a agência espacial americana, em comunicado.

Luas de Saturno

Os cientistas já tinham uma ideia do formato incomum de Pan, sugerido por imagens tiradas pela sonda entre 2005 e 2007. Descobriu-se, à época, que ele apresenta ‘bordas’ e cumes proeminentes, assim como Atlas, outra das 62 luas de Saturno. Com o novo registro, feito a apenas 24.572 quilômetros de Pan, é possível observar que ele aparenta ser ‘redondo’ e simétrico e, além de um ravióli, os cientistas também relacionaram seu formado ao de um disco voador.

No caso de Pan, as proeminências se entendem entre quinze a vinte graus em relação ao equador do planeta, atingindo de quatro a um quilômetro e meio de altura e representam dez por cento de seu volume total. A lua tem, aproximadamente, quatorze quilômetros de raio e, como é o satélite mais próximo se Saturno conhecido, ele rapidamente completa uma volta ao redor do planeta, a cada 13,8 horas.

Missão Cassini

Lançada em 1997, a missão Cassini é um projeto colaborativo das agências espaciais norte-americana (Nasa), europeia (ESA) e italiana (ASI). Ela tem o objetivo de buscar informações sobre Saturno, seus anéis e campo magnético. A sonda chegou ao planeta em 2004 e, desde então, registrou mais de 300.000 imagens. Seus instrumentos revelaram diversas luas de Saturno, mostraram grandes tempestades no planeta e trouxeram evidências para a existência de lagos de metano em Titã, uma das luas de Saturno, e de um oceano (e talvez, vida), na lua Enceladus.