Irlanda aprova lei para acabar com combustíveis fósseis

O parlamento irlandês aprovou semana passada uma lei para acabar com o investimento público em combustíveis fósseis. A legislação fará com que o carvão mineral, óleo e gás natural sejam banidos do Fundo de Investimentos Estratégicos da Irlanda, que conta com 8.6 bilhões de dólares, nos próximos cinco anos. O decreto ainda precisa passar por revisão e, se aprovado, transformará o país no primeiro do mundo a deixar de investir nessas fontes de energia não-renováveis.

Segundo The Independent, o deputado Thomas Pringle, autor do projeto, afirma que a lei é um princípio ético que servirá como símbolo para indicar às corporações globais que suas práticas de manipulação não serão mais toleradas.

“Nós não podemos aceitar suas ações enquanto milhões de pobres em países subdesenvolvidos suportam o impacto das forças de mudança climática, experimentando a fome, a emigração em massa e a instabilidade civil como consequência”, diz.

Uma vez que a lei estiver em vigor, o país será obrigado a se desfazer de todos os seus investimentos em combustíveis fósseis. O governo também ficaria impedido de direcionar dinheiro público a companhias que comercializam essas fontes de energia no futuro.