Índia lança com sucesso maior foguete espacial do país

A Índia lançou nesta segunda-feira, com sucesso, o maior foguete espacial e com maior capacidade construído até hoje pela indústria nacional, que colocará em órbita um satélite de alto rendimento de mais de três toneladas. Com isso, país espera estar pronto para continuar apostando no mercado de satélites.

O lançamento do GSLV Mark III (sigla em inglês para Geosynchronous Satellite Launch Vehicle), como o foguete foi batizado, aconteceu às 17h28 local (10h58, em Brasília), de uma plataforma na base de Sriharikota, no Sudeste do país, informou a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês).

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, confirmou através da sua conta da rede social Twitter o lançamento “com sucesso” do foguete e elogiou a “dedicada equipe” do ISRO.

The GSLV – MKIII D1/GSAT-19 mission takes India closer to the next generation launch vehicle and satellite capability. The nation is proud! — Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2017

Congratulations to the dedicated scientists of ISRO for the successful launch of GSLV – MKIII D1/GSAT-19 mission. — Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2017

O lançamento bem sucedido foi também comemorado pela imprensa local, que comparou o tamanho do foguete, de 43 metros de comprimento e 650 toneladas em sua fase inicial, ao peso de 200 elefantes ou cinco aviões jumbo.

O veículo subirá 175 quilômetros sobre a superfície terrestre, onde liberará o satélite de alto rendimento GSAT-19 que, no apogeu da sua órbita, alcançará uma distância de quase 36.000 quilômetros da Terra, segundo o ISRO.

Foguete indiano

O foguete é o maior construído na Índia e foi desenhado para transportar até cargas de mais de quatro toneladas, o dobro da capacidade dos seus antecessores. Ele pode levar grandes satélites ou mesmo astronautas para o espaço.

O GSLV Mark III é o quinto veículo espacial desenhado pela agência espacial indiana desde que em 1975 iniciou um projeto para conseguir que o país tivesse meios próprios para lançar satélites à órbita terrestre.

(Com EFE)