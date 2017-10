Google usará balões para fornecer serviço telefônico a Porto Rico

A Alphabet, holding que controla o Google e suas divisões, utilizará uma rede de balões para oferecer sinal telefônico a Porto Rico, anunciou na última semana a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês). O órgão regulador americano concedeu autorização para que a empresa trouxesse o Projeto Loon, que utiliza balões estratosféricos para levar internet a partes mais inacessíveis do globo, à ilha. Algumas regiões de Porto Rico ficaram sem acesso aos serviços de comunicação depois que o furacão Maria passou pelo país, em setembro.

“Mais de duas semanas depois da passagem do furacão Maria, milhões de porto-riquenhos continuam sem acesso às redes de comunicação”, afirmou Ajit Pai, presidente da FCC, em comunicado. “É por isso que precisamos adotar abordagens inovadoras para ajudar a restaurar a conectividade na ilha. O Projeto Loon é uma delas. Ele poderia ajudar a fornecer serviço telefônico para que as pessoas de Porto Rico possam se conectar com parentes e conhecidos e ter acesso a informações que salvam vidas.”

“Peço que todos os operadores móveis cooperem com o Projeto Loon para maximizer as chances de sucesso desta iniciativa”, concluiu Pai. Os balões estratosféricos viajam quase na fronteira com o espaço, a 20 quilômetros da superfície da Terra. Equipados com uma tela de polietileno, um sistema de navegação preciso e painéis solares que fornecem energia, esses veículos podem permanecer cerca de cem dias no ar, mantendo sua altitude.

Porto Rico

Ao passar pela ilha, o furacão Maria destruiu grande parte da infraestrutura do território e deixou 36 mortos, segundo atualização do governo local. Pouco mais de 10% dos 3,4 milhões de porto-riquenhos que habitam o país tem acesso à energia elétrica.

Outras empresas também estão tentando oferecer seus serviços para restaurar a comunicação na ilha. O CEO da Tesla e empresário sul-africano Elon Musk trocou mensagens por Twitter com o governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, sobre a possibilidade de reconstruir a rede elétrica do país usando apenas painéis de energia solar.