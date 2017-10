Google Maps cria recurso para explorar outros planetas e luas

O Google acaba de criar um novo recurso que permite navegar por outros planetas e luas do sistema solar. Por meio do Google Maps, o usuário pode, por exemplo, explorar a superfície desértica de Marte ou viajar pelos satélites de Júpiter e Saturno. Ainda é possível ver incríveis imagens da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), que fica a 400 quilômetros do nosso planeta.

A companhia usou milhões de imagens tiradas por diversas espaçonaves – incluindo Cassini, sonda da Nasa enviada a Saturno para explorar o planeta, suas luas e seus anéis que, em setembro de 2017, encerrou sua missão de 13 anos. É possível aproximar e afastar as imagens dos corpos celestes, explorando com detalhes sua superfície e descobrindo o nome de suas crateras.

No momento, imagens dos quatro planetas gasosos e mais distantes da Terra (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) ainda não estão disponíveis – mas é possível viajar pela superfície de Plutão, planeta-anão que fica nos limites do sistema solar.