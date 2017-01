Fósseis de lontra de 6 milhões de anos são descobertos na China

Cientistas descobriram fósseis de uma lontra gigante de 6,2 milhões de anos na China. Nomeada de Siamogale melilutra, a criatura é uma das maiores já encontrada, com 50 Kg e dois metros, tão grande quanto um lobo. A descoberta foi feita por cientistas americanos e chineses e publicada nesta semana no periódico Journal of Systematic Palaeontology.

De acordo com o estudo, os vestígios estavam muito bem preservados e a mandíbula e crânio, completos, o que torna a descoberta ainda mais importante, já que não há muitos registros da evolução da espécie. O animal pertence a uma extinta linhagem de lontras, que eram conhecidas apenas por fósseis de dentes encontrados na Tailândia. Agora, com a descoberta de vestígios do esqueleto quase inteiro, é possível conhecer a taxonomia, evolução e morfologia da espécie.

Para poder analisar o crânio achatado pelo processo de fossilização, os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada e o reconstruíram no computador. As imagens revelaram que o animal tem as características tanto de lontra, como de texugo. A sua forte mandíbula, com grandes molares, sugere adaptação a uma dieta de moluscos e crustáceos de água doce.

O animal vivia em regiões pantanosas, de vegetação densa, um ambiente quente e úmido. Fósseis de uma criatura semelhante foram encontrados a 1.400 quilômetros, indicando a difusão da espécie que foi encontrada no Sítio Paleontológico de Shuitangba, no sudoeste da China. Lá também foram descobertos outros fósseis, incluindo um macaco pré-histórico, elefantes, rinocerontes, antas, veados, castores, crocodilos, patos e cisnes.

A maior lontra do mundo

Hoje, a maior lontra viva é a ariranha, que habita o Pantanal e a Amazônia e pesa em torno de 32 Kg. A Siamogale melilutra encontrada pelos cientistas teria duas vezes o tamanho da ariranha, mas pode não ser a maior da família. Fósseis de outra lontra gigante foram encontrados na África.