Espanhol encontra por acaso fósseis de 125 milhões de anos

Um novo sítio paleontológico foi descoberto na Sierra de la Demanda, na cordilheira ibérica, próximo ao município de Hortigüela, na Espanha. Aproximadamente 200 fósseis de dinossauros foram encontrados pelo agricultor Donato Blanco García, enquanto ele cuidava de plantações em sua propriedade. Assim que avistou o estranho material, o espanhol entrou em contato com o Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, que fica perto do local. Após a visita dos cientistas, que documentaram a presença dos fósseis, a descoberta do novo sítio paleontológico foi confirmada nesta quarta-feira pelo Coletivo Arqueológico e Paleontológico do museu.

De acordo com os especialistas, os fósseis pertencem ao período Cretáceo, e têm aproximadamente 125 milhões de anos. As peças, no geral, estão em bom estado de conservação e constituem diversas partes do corpo dos animais, como crânios, vértebras de caudas e quadris, costelas e pernas.

Em uma identificação prévia, os pesquisadores encontraram indícios da presença de dinossauros herbívoros, como iguanodontídeos, pequenos ornitópodes, saurópodes e dinossauros do grupo thyreophora (que possuíam uma armadura óssea nas partes dorsal e superior do corpo, com espinhos e chifres). Há também evidências de animais carnívoros, como os terópodes (grupo ao qual pertencem dinossauros como o T. rex). A grande variedade de fósseis, segundo os pesquisadores, indica a riqueza do novo sítio.

Como os ossos estão praticamente completos e sem sinais de terem sido transportados, os cientistas acreditam que os animais tenham morrido no local, ou perto dali. Se isso tiver acontecido, é possível que existam ainda mais fósseis no sítio, que poderiam ser localizados por meio de cuidadosas escavações.