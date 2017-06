Empresa lançará sanduíche de frango para fronteira com o espaço

Um sanduíche de frango frito está prestes a ser lançado à fronteira com o espaço em um balão estratosférico da empresa americana World View. O lanche “espacial”, como está sendo chamado (o que, tecnicamente, não é verdade, pois o espaço “de verdade” fica acima da estratosfera), será fornecido pela rede de restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC, na sigla em inglês). Ele voará a cerca de 21 quilômetros do solo, fração mais alta da atmosfera, durante quatro dias, voltando à Terra com uma velocidade de 10,6 metros por segundo. O lançamento estava previsto para a manhã desta quinta-feira, mas teve de ser adiado por causa dos fortes ventos. A nova previsão é que o voo ocorra no fim de semana.

O objetivo da missão, na realidade, não tem nada a ver com o sanduíche de frango. World View é uma companhia que desenvolve balões de grande altitude (ou stratollites, nome dado pela empresa ao veículo), projetados para voar mais de 30 quilômetros acima do solo. A ideia é que eles suportem meses e até um ano no limite da atmosfera, fornecendo serviços de comunicação e monitoramento da superfície terrestre. Até agora, no entanto, nenhum veículo ultrapassou 12 horas no ar. Nesse próximo lançamento, o objetivo da empresa é bater essa marca – se conseguirem, será o voo mais longo que um balão do tipo já fez.

Quando KFC tomou conhecimento do lançamento, pediu para participar do voo demonstrativo, enviando um de seus sanduíches como “passageiro voluntário”. A estratégia de marketing será registrada por cinco câmeras diferentes e, em algum momento, o lanche tirará uma selfie com o planeta.

A empresa World View afirma, ainda, que no futuro pretende transportar passageiros em stratollites. Os viajantes poderão flutuar pela parte mais alta da atmosfera por cinco a seis horas, admirando a curvatura do planeta. As cabines luxuosas incluiriam grandes janelas, wi-fi, um bar e um banheiro.