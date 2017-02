Eclipse solar parcial será visível no Brasil neste domingo

A chegada do Carnaval traz também um espetáculo especial, com a Lua desfilando em frente ao Sol em um incrível eclipse solar que poderá ser visto na maior parte do Brasil. O fenômeno vai atingir seu ponto máximo entre 11h e 12h30 e, dependendo da localização do observador, pode durar até três horas. Em algumas partes do hemisfério sul, como regiões do Chile, Argentina e África, ele será anular (quando a Lua cobre o Sol quase completamente, deixando apenas um anel brilhante), mas no Brasil, ele será parcial, com uma meia-lua luminosa que poderá ser vista no céu.

Contudo, o eclipse não deve ser observado diretamente. “Nunca se deve olhar para o Sol sem proteção”, adverte Gustavo Rojas, astrônomo da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). “A intensa radiação solar pode danificar a visão em instantes. Por isso, é preciso utilizar proteção adequada, como filtros astronômicos ou vidros como os usados em máscaras de solda.” O especialista também avisa que não se deve utilizar óculos, binóculos ou telescópios, instrumentos que concentram os raios solares e podem causar graves danos à visão.

O que cada região vai ver?

Segundo Rojas, quanto mais ao sul do país, maior a fração do Sol que será encoberta pela Lua. Perto da fronteira com o Uruguai, por exemplo, até 70% da estrela ficará escondida pelo satélite. Mas isso não impede que outras regiões também vejam uma parte do fenômeno – de acordo com o astrônomo, com exceção do Norte, no qual só Tocantins e parte da Rondônia e do Pará poderão ver alguma coisa, o evento poderá ser acompanhado em todo o país. Uma parte do Maranhão, mais a oeste, e o Norte do Mato Grosso também devem ficar de fora.

O eclipse vai começar e atingir seu auge em horários diferentes dependendo da região do Brasil. Territórios que ficam mais perto da fronteira com a Argentina e o Paraguai começarão a ver o fenômeno um pouco antes, a partir das 9h. Nas demais localidades, o eclipse só terá início depois das 10h, no Sudeste, e das 11h, no Nordeste. No geral, o eclipse deve durar entre uma e três horas. Cidades próximas à fronteira oeste do país verão a fase máxima do fenômeno por volta das 11h00, enquanto nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília isso acontece às 11h30.

“Os últimos a ver o eclipse serão os paraibanos e potiguares, perto das 12h30”, afirma Rojas. Ele sugere ficar de prontidão pelo menos meia hora antes desses horários. Outra dica é procurar por lugares em sua cidade que estarão promovendo eventos para assistir ao fenômeno ou acompanhar transmissões ao vivo de observatórios ao redor do mundo.

Cuidados essenciais

De acordo com Rojas, o equipamento mais adequado para ver o fenômeno é um filtro astronômico feito com um polímero que permite a passagem de uma fração minúscula da luz. Esse equipamento, no entanto, não é vendido aqui no Brasil e precisa ser encomendado. Por isso, o astrônomo sugere utilizar um vidro de máscara de solda com tonalidade 14, que é facilmente encontrado em lojas de material de construção. “De maneira alguma use óculos escuros, chapas fotográficas veladas, chapas de raios-x ou outro material caseiro para olhar para o Sol”, diz.