Dia do Asteroide: eventos no Brasil alertam para catástrofes

O Dia Internacional do Asteroide é celebrado nesta sexta-feira, com eventos em mais de setenta países para divulgar o potencial devastador desses corpos e a necessidade de proteger a Terra. A celebração foi criada em 2014 e procura “garantir a sobrevivência das gerações futuras”, afirmam os organizadores. No Brasil, institutos, planetários e clubes de astronomia de todas as regiões também vão participar com palestras e sessões de observação gratuitas nesta sexta e sábado.

Segundo o astrofísico Thiago Signorini Gonçalves, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador de imprensa da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), além de alertar para os riscos de colisão, o Dia do Asteroide é importante por aproximar o público leigo e a ciência brasileira. “A divulgação científica no Brasil ainda é um desafio. Brasileiros conhecem bastante sobre a astronomia internacional, mas não conhecem a nacional, sendo que aqui também temos descobertas e pesquisas muito interessantes. Com este evento, temos a oportunidade de comunicar para o público o que estamos fazendo”, diz Gonçalves.

Confira as principais atrações do Dia do Asteroide no Brasil:

Campinas

O Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) promove a palestra “Asteroides”, às 17 horas desta sexta-feira, com o físico Jonathan Quartuccio e, em seguida, uma observação noturna do céu com telescópios no Planetário Inflável do Museu. Para mais informações, confira o evento no Facebook.

Rio de Janeiro

O mais antigo clube de astronomia do Brasil, o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro (CARJ) vai comemorar seus 41 anos no Dia do Asteroide com uma observação astronômica a partir das 19 horas desta sexta-feira na Praia Vermelha. Para maiores informações, consulte o evento no Facebook.

São Paulo

A Escola Municipal de Astrofísica de São Paulo promove a palestra “Crateras de impacto: como se formam e quais suas características?” das 19 às 21 horas desta sexta-feira, com o pesquisador Felipe de Queiroz Freire e o astrônomo Kizzy Alves Resende, ambos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP). Para se inscrever, clique aqui.

Belo Horizonte

No sábado, o clube de astronomia Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais (CEAMIG) promove uma palestra sobre asteroides com membros do observatório brasileiro Sonear, a partir das 19 horas, no Colégio Santo Agostinho (rua Aimorés, 2735).

Olinda

O Observatório Astronômico do Alto da Sé promove, a partir das 16 horas do sábado, exposição de meteoritos; exibição de documentários; modelagem de asteroides com massa de modelar e papelão e observação do céu para crianças. Endereço: Rua Bispo Coutinho, s/n, Alto da Sé.

Para conferir as demais atrações pelo Brasil clique aqui.