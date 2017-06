Conheça as nuvens coloridas criadas pela Nasa

O céu da costa leste dos Estados Unidos ficou iluminado por uma explosão de pequenas nuvens coloridas de gás na madrugada desta quinta-feira. A Nasa lançou com sucesso, depois de várias tentativas frustradas no último mês, seu foguete de sondagem Terrier-Improved Malemute, a partir de sua base no estado da Virgínia. As luzes multicoloridas puderam ser vistas de outras partes do país, do norte de Nova York ao sul da Carolina do Norte, sendo fotografadas também em Maryland, Pensilvânia e pontos entre elas.

Mais do que um espetáculo de luzes, essas pequenas nuvens de vapor têm um importante significado científico. Durante missões de pesquisa na ionosfera, essas nuvens – ou “traçadores de vapor”, como são chamadas –, permitem aos cientistas em terra firme rastrear visualmente os movimentos de partículas no espaço. O objetivo deste último lançamento foi testar o sistema múltiplo de ejeção de ampolas contendo esses gases, que permitirá coletar informações sobre uma área ainda maior do que antes.

#ICYMI, early this morning we lit up the skies with artificial clouds to track particle motions in space. Details: https://t.co/Y8GWh1yX0l pic.twitter.com/8in7IMgbF5 — NASA (@NASA) June 29, 2017

O voo, que partiu da base Wallops Flight Facility, durou um total de oito minutos. Quando o foguete atingiu a parte superior da atmosfera, cerca de seis minutos após o lançamento, 10 ampolas do tamanho de uma lata de refrigerante foram lançadas, liberando os gases coloridos.

Confira imagens divulgadas nas redes sociais:

The wait is over! The Terrier-Improved Malemute launched this morning, June 29, at 4:25 a.m. An early Independence Day fireworks display!! pic.twitter.com/Y5x6Oz2hu8 — NASA Wallops (@NASA_Wallops) June 29, 2017

Rocket launch from @NASA_Wallops and artificial cloud display seen from Williamsburg VA. 70x20s exposures@CNN @NASAGoddardPix pic.twitter.com/y3kilJJtzF — Christopher Becke (@BeckePhysics) June 29, 2017