Companhia promete espalhar cinzas de entes queridos no espaço

Que tal ter suas cinzas ou de seus entes queridos espalhadas no espaço? Agora isso pode ser possível. Por apenas 795 libras esterlinas (3.339 reais), a companhia britânica Ascension promete realizar um funeral espacial memorável. Na verdade, a proposta não é exatamente levar as cinzas ao espaço propriamente dito – os restos seriam colocados em um balão estratosférico e espalhados a uma altitude pouco maior do que 30 quilômetros, ou seja, ainda dentro da atmosfera terrestre. Mas o objetivo prometido pela empresa, de oferecer um último presente para celebrar a vida do homenageado, ainda é mantido.

“Neste lugar de paz e serenidade”, descreve a companhia em seu site, “as cinzas são espalhadas e levadas a uma jornada final ao redor do mundo nos ventos da estratosfera”. Espalhar as cinzas no limite entre a atmosfera e o espaço, e não um pouco mais para cima, pode parecer propaganda enganosa, mas é a escolha mais sensata. Se as partículas das cinzas fossem lançadas além da estratosfera, poderiam danificar os satélites que estão na órbita da Terra. Além disso, por estarem ainda dentro da atmosfera terrestre, os restos devem retornar à superfície do planeta, podendo precipitar na forma de chuva, flocos de neve, ou simplesmente cair na forma de partículas.

A empresa diz que a urna em que as cinzas serão levadas ao espaço também deve retornar à Terra, trazendo uma parte dos restos para que os familiares guardem de recordação. Interessados também podem obter um vídeo da cerimônia.