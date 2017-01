Como seria aterrissar em Plutão? Vídeo da Nasa mostra a resposta

Um novo vídeo divulgado semana passada pela Nasa permite ter uma ideia de como seria se estivéssemos a bordo de uma nave espacial aterrissando em Plutão. As imagens mostram cerca de cem fotografias do planeta-anão, tiradas pela sonda New Horizons, que foi a primeira da história a conseguir se aproximar do astro, em 2015.

Depois de viajar 4,8 bilhões de quilômetros até quase os limites do nosso sistema solar, a sonda chegou a uma altitude de ‘apenas’ 12.390 quilômetros em relação à superfície de Plutão para fazer fotos e recolher material da atmosfera do planeta-anão. Desde que se aproximou do astro, a missão tem enviado dados importantes para os cientistas, ajudando a descobrir mais sobre um astro que até então era pouco conhecido.

Em 2015, a Nasa já havia divulgado um vídeo com imagens feitas pela New Horizons para mostrar como seria sobrevoar Plutão dentro da sonda. Agora, a agência espacial americana reproduz como seria fazer um pouso na superfície do planeta.

O novo vídeo traz imagens detalhadas do astro e sua maior lua, Caronte – algumas delas em colorido, tiradas com a câmera Ralph a bordo da sonda, que simula as cores brilhantes. Também é possível ver os limites da planície de Sputnik, uma grande bacia congelada.

Confira o vídeo: