Como assistir à chuva de meteoros oriônidas neste fim de semana

Um espetáculo celeste incrível vai acontecer nos céus da madrugada desta sexta-feira: a imperdível chuva de meteoros Oriônidas, formada por detritos do cometa Halley. Ela começou no início de outubro, mas permanecerá visível durante todo o mês, tendo seu auge neste final de semana. A madrugada de sábado para domingo será o melhor momento para observar a passagem, pois uma maior quantidade de meteoros estará cruzando os céus – e não é necessário nenhum equipamento especial para admirar o show.

Como assistir

As dicas para quem quiser acompanhar o espetáculo pelos próximos dias é olhar para um pouco abaixo da constelação de Órion, onde estão as “três Marias”. Essa constelação aparece no horizonte leste por volta da uma hora da manhã e vai ficando mais alta com o passar do tempo.

O melhor horário para observar é cerca de uma hora antes do amanhecer. Por sorte, a chuva de meteoros poderá ser observada em todo o território brasileiro. “Em locais de céu bem escuro e sem nuvens a taxa horária pode chegar até 20 meteoros por hora”, afirma o astrônomo Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos (USFCar).

Segundo Rojas, para observar os meteoros deve-se procurar um local escuro, sem incidência direta de luz. “Quanto mais escuro o local, melhor”, diz. “Permaneça no escuro por pelo menos 30 minutos. Os olhos precisam de 10 a 15 minutos para se adaptar à escuridão. Nada de ficar olhando no celular.”

O astrônomo sugere que o observador reserve pelo menos uma hora para admirar a chuva. A atividade dos meteoros é inconstante e imprevisível. “Podem se passar vários minutos sem nenhum meteoro e, de repente, três ou quatro aparecem em sequência”, afirma.

Por fim, a última dica é aproveitar o espetáculo acompanhado. “Chuvas de meteoros são uma atividade muito mais divertida de ser observada em grupo. Você pode convidar os amigos e ver quem consegue observar mais estrelas cadentes.”