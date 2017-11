Chuva de meteoros será visível neste final de semana

A chegada do final de semana vem acompanhada de um belo espetáculo celeste: a chuva de meteoros leonídeos, também conhecida como Leônidas, que será visível em todo o Brasil na madrugada deste sábado. As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste terão visualização privilegiada, podendo observar até dez meteoros por hora – mas também será possível acompanhar o fenômeno no Norte e Nordeste, ainda que em menor intensidade. Independentemente da localização, o evento deve começar às 3h e permanecer visível até o amanhecer.

O truque para não perder o espetáculo é olhar para a direção leste do céu. Por isso, o astrônomo Daniel Mello, do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ressalta que é importante ter um horizonta livre de obstáculos, como prédios e construções. “Para quem mora em grandes centros urbanos, as luzes podem atrapalhar. A dica é procurar um lugar afastado, com o céu mais escuro possível, para conseguir ver bem os meteoros”, diz.

Também não é necessário usar binóculos, telescópios ou outros instrumentos. Na verdade, isso pode até atrapalhar a observação, afirma Mello. “O melhor jeito de observar é a olho nu. Os meteoros não aparecem em um lugar só do céu, então é bom ter um campo de visão amplo.”

Os leonídeos aparecem nos céus todos os anos, geralmente em novembro. A taxa de meteoros varia a cada espetáculo – em anos anteriores, foi possível observar mais de 50 meteoros por hora. Este ano, no entanto, o fenômeno deve ser um pouco mais tímido, com até 15 meteoros por hora.