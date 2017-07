China resgata 49 turistas presos em uma ilha por chegada de tufão

As autoridades da China informaram neste domingo que resgataram 49 turistas que ficaram presos em uma ilha desabitada perto da costa sul do país devido à chegada do tufão Talas.

Os turistas estavam na ilha de Nanpeng, a cerca de 35 quilômetros do litoral da província de Cantão, e foram retirados pela manhã, explicou o Ministério dos Transportes da China em um comunicado.

As autoridades mobilizaram um barco e um helicóptero de resgate para transferir o grupo ao continente antes que os efeitos de Talas começassem a ser sentidos. O sistema de baixa pressão afetará a partir da tarde deste domingo a na segunda-feira as áreas costeiras da província de Cantão, a região de Guangxi, a ilha de Hainan e outras partes do Mar do Sul da China.

O sul do país asiático está em alerta azul — o de menor gravidade em uma escala de quatro cores — pela chegada de Talas, o quarto tufão da temporada, que traz fortes ventos e causará precipitações de até 140 milímetros.

O Centro Meteorológico Nacional da China prevê que o tufão Talas tocará a terra do litoral nordeste do Vietnã na segunda-feira pela manhã.

