Astronauta fotografa aurora boreal e pirâmides do Egito do espaço

O astronauta Thomas Pasquet, enviado pela Agência Espacial Europeia (ESA), divulgou em sua conta no Twitter incríveis imagens das pirâmides do Egito e de uma aurora boreal vistas do espaço, capturadas neste fim de semana. Ele foi enviado há seis meses para uma missão na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Desde então, desafia seus seguidores na rede social a enviar sugestões de imagens que eles querem ver de diferentes partes da Terra.

Além dessas fotos, Pasquet também publicou imagens do Deserto do Saara, localizado no continente africano, das geleiras dos Alpes, na Europa, e do vulcão Etna, situado na Itália, em erupção.

Nascido na França, Pasquet foi selecionado como membro da ESA em 2009. Antes disso, trabalhou na Agência Espacial Francesa (CNES, na sigla em francês) e foi também piloto de avião na companhia Air France.

Confira outras imagens divulgadas por Pasquet: