Água de cidade no Canadá fica rosa e assusta moradores

Moradores da cidade canadense de Onoway, na província de Alberta, ficaram assustados na última segunda-feira, quando a água da rua veio com a coloração rosa. Eles contataram a prefeitura que os informou que o rosado era um efeito de um tratamento de água comum, com permanganato de potássio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a substância pode causar irritação na pele, sem maiores efeitos registrados.

O componente químico é um forte agente oxidante, muito usado para remover ferro e sulfeto de hidrogênio da água. Sua coloração original é violeta, mas ele pode ficar avermelhado em contato com meio aquoso.

A prefeitura da cidade disse, em comunicado, que agentes do estado já concluíram os trabalhando para resolver o ‘”incidente” e que “indicações preliminares apontam um problema nas válvulas e/ou no controle automático da estação de tratamento de água durante a lavagem de volta dos filtros”.

O órgão concluiu que o erro não foi humano e que, por enquanto, “o equipamento com problema ficará desligado e nenhum tratamento com a substância será feito até que o sistema esteja operando normalmente”. Todos as linhas foram descarregadas e limpas, no entanto, ainda podem ter alguns resíduos nos encanamentos e talvez seja necessário deixar as torneiras abertas até que a água rosa pare de escorrer.