Votação sobre Aécio no Senado e Petrobras nas manchetes do dia

Articulações no Senado sobre votação para afastamento de Aécio Neves e venda de ativos da Petrobras estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, senadores decidem na terça-feira o futuro de Aécio. De acordo com o Globo, o tucano perdeu o apoio do PT na votação. No Estado de S.Paulo, senadores discutem voto secreto para diminuir desgaste daqueles que querem reverter afastamento do tucano.



O Globo

PT recua e ameaça retorno de Aécio ao Senado

Embora o STF tenha decidido que a palavra final sobre medidas cautelares contra parlamentares é do Congresso, Aécio perdeu o apoio formal do PT, que conta com nove dos 81 votos no plenário. Até o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, reconhece que o tucano enfrenta dificuldades para voltar ao Senado.

O Estado de S.Paulo

Senado articula voto secreto para definição do caso Aécio

A cúpula do Senado intensificou articulação para definir o futuro de Aécio em votação secreta. O objetivo é diminuir o desgaste político para os que pretendem reverter o afastamento do senador tucano. A Constituição não diz que modelo deve ser adotado. Até 2001, o artigo 53 estabelecia que a votação deveria ser secreta, mas uma emenda suprimiu a exigência.



Após regra da bagagem, tarifa aérea dispara

Desde que as companhias aéreas passaram a vender passagens que não dão direito a despachar bagagem, o preço médio das tarifas aumentou. Entre junho e setembro, a alta foi de 35,9%, segundo a FGV. Com metodologia diferente, o IBGE aponta elevação de 16,9%.

Folha de S.Paulo

Petrobras enfrenta ações para vender bens

Impasses judiciais e entraves relativos à defesa da concorrência afetam mais de 40% do valor que a Petrobras já negociou em seu processo de venda de ativos, iniciado em 2015 para sanear a situação da empresa após a crise do petrolão. A estatal afirma, contudo, que mantém sua meta de levantar US$ 21 bilhões no mercado até o fim de 2018.

Valor Econômico

Credores temem que plano da Oi beneficie só acionistas

Duas agências europeias de crédito à exportação – a Belgian Export Credit Agency e a Finnish Export Credit Agency – enviaram mensagens, por e-mail, a quatro ministros do governo Temer manifestando preocupação com o rumo das negociações sobre a crise financeira da Oi, a maior operadora de telefonia fixa do país.