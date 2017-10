Votação do Senado a favor de Aécio nas manchetes de 18/10/17

A votação do Senado que devolveu o mandado a Aécio Neves está nas manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Em votação aberta, tucano denunciado por corrupção recebeu o apoio de 44 colegas; bancadas de PMDB e PSDB foram decisivas. Segundo o Globo, Planalto comemora resultado e espera retribuição de tucanos para ganhar mais força na Câmara contra denúncia do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

O Globo

Com ajuda de Temer, Aécio reassume mandato no Senado

Após grande mobilização que envolveu o presidente Michel Temer e dirigentes de PSDB e PMDB, o Senado derrubou decisão do STF e devolveu o mandato a Aécio, que estava em recolhimento noturno desde 26 de setembro. O Planalto avalia que a vitória dará força a Temer na Câmara, onde ele enfrentará a segunda denúncia de Janot.

O Estado de S.Paulo

Senado revê decisão do STF e Aécio recupera mandato

O plenário do Senado decidiu, por 44 votos a 26, rejeitar a decisão do STF. O PMDB deu apoio decisivo para a vitória de Aécio, com 18 votos de uma bancada de 22 senadores, a maior da casa. O PSDB, partido do qual o mineiro é presidente nacional licenciado, deu 10 dos 11 votos da bancada. Para conseguir os votos para retomar o mandato, ele teve apoio até de colegas que deixaram o hospital.

Folha de S.Paulo

Senado anula decisão do STF e reverte afastamento de Aécio

Gravado pelo empresário Joesley Batista, da JBS, pedindo R$ 2 milhões, o senador foi denunciado sob acusação de obstrução da Justiça e corrupção passiva. Com a incerteza do placar, Aécio enviou carta aos colegas horas antes da votação. A sessão se deu em tom de constrangimento, com poucos discursos críticos ou manifestações de apoio pessoal.

Valor Econômico

Petrobras vai expandir a BR e abrir seu capital

Enquanto avança na operação da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BR Distribuidora, a Petrobras desenha um plano de negócios para a distribuidora. Estão previstos investimentos de R$ 2,5 bilhões, a maior parte (54%) na área de operações e logística da distribuidora