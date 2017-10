Votação de denúncia contra Temer e energia nas manchetes do dia

Votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados e aumento da taxa de luz estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Segundo a Folha de S.Paulo, aliados de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, querem elevar poder de barganha do Congresso. No Estado de S.Paulo, Maia analisará projetos para socorrer bancos e mudanças na Previdência após votação de denúncia.



Folha de S.Paulo

Placar da 2a. denúncia vai medir a força do presidente

A Câmara deve decidir hoje se dá prosseguimento à segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer. O Planalto espera que Temer saia vitorioso, e empreende esforços para que se repita ao menos o número de votos favoráveis ao peemedebista: 263. Aliados de Rodrigo Maia, no entanto, atuam para que o saldo da vitória seja menor, para aumentar o poder de barganha do Congresso.

O Estado de S.Paulo

Maia prepara agenda para economia após denúncia

O presidente da Câmara articula uma agenda política e econômica própria. Ele analisa como mudar as regras da Previdência por meio de projetos de lei, que, em tese, exigiriam menos esforço para serem aprovados. Maia também negocia projeto com o Banco Central que permitirá usar dinheiro do Tesouro Nacional no socorro para bancos em dificuldades e deve defender a aprovação da reforma tributária.

O Globo

Taxa de luz sobe, e União pode socorrer distribuidoras

O governo elevou ontem em 42,8%, de R$ 3,50 para R$ 5, a taxa extra cobrada dos consumidores para cobrir os custos com o acionamento de termelétricas, devido à estiagem prolongada. A chamada bandeira vermelha continuará sendo aplicada nos próximos meses, encarecendo a conta de luz. Os reajustes de tarifa de luz deverão ser altos em 2018, preveem analistas.

Valor Econômico

Receita vê irregularidades e aperta fiscalização a bancos

Operações “fora da normalidade” na área de câmbio e em provisões de crédito feitas por bancos influenciaram negativamente o recolhimento por estimativa do IRPJ e da CSLL neste ano. Por essa razão, foram alvo de ações de fiscalização da Receita Federal nos últimos meses.

Correio Braziliense

Era uma vez um paraíso

Um dos mais conhecidos cartões-postais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Jardim de Maytrea, com o Morro da Baleia ao fundo, foi devastado pelo fogo. Até a noite de ontem, as chamas haviam consumido 64 mil hectares de cerrado,o equivalente a 26% da unidade de conservação federal, que tem 240 mil hectares.