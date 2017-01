Volta de Lula é uma ‘aspiração nacional’, diz presidente do PT

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse nesta quarta-feira, em ato na Bahia, que o partido ainda não tomou a decisão sobre uma eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, mas que o lançamento do nome do petista para disputar as eleições de 2018 “é uma aspiração nacional”.

A declaração foi dada durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Salvador, onde Lula está presente. “O PT ainda não tomou a sua decisão, embora sinta que é aspiração nacional que o presidente Lula retome o governo do país através de eleição direta”, afirmou.

O presidente da legenda destacou que o PT defende a cassação do presidente Michel Temer (PMDB) e a antecipação das eleições de 2018. Ele também levantou críticas à Justiça e disse que os militantes precisam montar uma força-tarefa para defender Lula. “Essa justiça parcial não merece nossa consideração, por guiar um processo sem provas”, disse Falcão, em referências aos processos nos quais o ex-presidente é réu.

Lula é réu em cinco processos judiciais, sendo três deles no âmbito da Operação Lava-Jato – dois estão com o juiz Sergio Moro, alvo de constantes críticas do petista e de seus advogados, que o consideram parcial. O ex-presidente também é réu em ações decorrentes das operações Zelotes e Janus. A eventual condenação em segunda instância de Lula pode torná-lo inelegível para 2018.

(Com Estadão Conteúdo)