Viúva de embaixador grego é transferida para presídio

Françoise Amiridis, esposa do embaixador grego Kyriakos Amiridis — encontrado morto, carbonizado dentro do seu carro, nesta quinta-feira –, foi transferida por volta das 9h30 da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. Ela estava presa temporariamente desde a noite desta sexta, acusada de participar do assassinato do marido.

O soldado da PM Sérgio Moreira Filho, que confessou o crime após ser confrontado pela investigação da polícia e que também estava detido desde ontem, já havia sido transferido na noite de sexta, por volta das 22h, para o Batalhão Especial Prisional (BEP). Ele e Françoise mantinham uma relação extraconjugal e teriam premeditado o crime após uma briga entre ela e o embaixador, na última semana.

A transferência do primo de Sérgio, Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, está prevista para a tarde deste sábado. Eduardo também foi preso na última sexta-feira sob acusação de ter participado no assassinato de Kyrialos. Ele contou à polícia que na manhã da última segunda-feira, dia 26, ou seja, horas antes do assassinato, a embaixatriz ofereceu 80 000 reais para que ele ajudasse Sérgio a executar o plano.