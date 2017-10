Vítima de atirador de Goiânia passa por cirurgia

A adolescente Isadora de Morais, uma das vítimas do ataque a tiros no colégio Goyases, em Goiânia, passará por cirurgia nesta quinta-feira (26) para limpeza de uma membrana que reveste os pulmões. Segundo a assessoria do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), a garota foi encaminhada ao centro cirúrgico na manhã de hoje, mas não há nenhuma emergência no procedimento. A medida é apenas uma estratégia para acelerar o quadro clínico da parte pulmonar da paciente, que apresenta infecção em decorrência do trauma.

A estudante foi baleada na última sexta-feira (20), quando um colega usou uma pistola.40, que pertencia à mãe, sargento da polícia militar, para atirar contra alunos da classe. Dois garotos, João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, de 13 anos, morreram na hora. Outros quatro ficaram feridos. Isadora foi atingida com dois tiros, um na coluna e outro no pescoço.

Na manhã de ontem, o hospital onde a adolescente está internada informou que devido à lesão na medula espinhal, a garota ficou paraplégica. Isadora apresenta um quatro clínico regular e está consciente, mas não há previsão de alta.