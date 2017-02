Vítima de acidente com carro alegórico está em estado grave

Uma das vítimas do acidente com o carro alegórico da escola Paraíso do Tuiuti está internada em estado grave e respira por aparelhos. A mulher, identificada como Maria de Lurdes de Moura, está no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. As outras duas vítimas que ainda estão hospitalizadas têm quadro estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Pelo menos 20 pessoas passaram por atendimento médico.

Elizabeth Jofre, que também está no Hospital Souza Aguiar, está no setor de recuperação pós cirurgia da unidade, em observação. Já Lúcia Melo passa por novos exames no Hospital Miguel Couto, na zona sul. Segundo a secretaria de saúde, a vítima “está lúcida e consciente”.

Na manhã desta segunda-feira, 27, outras cinco vítimas do acidente tiveram alta hospitalar. Ao todo, o acidente com o carro que prensou pessoas contra a grade do setor 1 deixou 20 feridos. O fato teria sido causado por uma manobra equivocada do motorista do sexto e último carro da Tuiuti. A escola andava apressada para fechar sua apresentação nos 75 minutos regulamentares (esse ano, o tempo de cada agremiação foi encurtado em sete minutos, para dinamizar o espetáculo). O motorista está foragido.

(Com Estadão Conteúdo)